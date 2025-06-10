«Флорида» и «Эдмонтон» устроили массовую драку в третьем матче финала Кубка Стэнли

Уже в первом периоде Брэд Маршан и Картер Верхаге обозначили преимущество действующих обладателей трофея. В начале второго периода Кори Перри получил шайбу на пятаке и переиграл Сергея Бобровского, но уже спустя минуту Сэм Рейнхарт восстановил отрыв в две шайбы, а затем один на один выскочил лучший бомбардир «Флориды» в этом плей-офф Сэм Беннетт.

В третьем периоде Аарон Экблад и Эван Родригес забросили в большинстве, довершив разгром соперника.

В середине заключительного отрезка произошла массовая драка, инициатором которой стали игроки «Эдмонтона». В итоге арбитры выписали матч-штрафы трем игрокам «Пантерз» и пяти хоккеистам «Ойлерз». Всего же две команды набрали за матч 140 штрафных минут.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Флориды». «Пантерз» одержали вторую победу подряд, в предыдущем матче они забросили решающую шайбу во втором овертайме.