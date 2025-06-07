«Флорида» вырвала победу у «Эдмонтона» во втором овертайме

Результативный первый период остался за «Эдмонтоном» (3:2). Эвандер Кейн, Эван Бушар и Леон Драйзайль отличились у «Нефтяников», у «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и Сет Джонс.

Во втором периоде защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сравнял счет броском от синей линии. А затем 37-летний Брэд Маршан убежал в меньшинстве к воротам «Эдмонтона» и переиграл Стюарта Скиннера.

«Ойлерз» перевели игру в овертайм за 18 секунд до конца третьего периода. Самым проворным перед воротами «Флориды» оказался 40-летний Кори Перри.

Первый овертайм голов не принес, хотя острых моментов было достаточно. А на 88-й минуте матча невероятный Маршан снова убежал один на один и, несмотря на то, что его цеплял соперник, протолкнул шайбу между щитками Скиннера.

Счет в серии сравнялся — 1-1. Третий матч пройдет 10 июня (по московскому времени) в Санрайзе.

Ранее стало известно, что нападающий «Коламбус Блю Джекется» Шон Монахан получил премию «Билл Мастертон Трофи».