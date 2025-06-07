«Флорида» вырвала победу у «Эдмонтона» во втором овертайме
«Флорида» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]
«Флорида Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 5:4. Победную шайбу «Пантеры» забросили в середине второго овертайма.
Результативный первый период остался за «Эдмонтоном» (3:2). Эвандер Кейн, Эван Бушар и Леон Драйзайль отличились у «Нефтяников», у «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и Сет Джонс.
Во втором периоде защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сравнял счет броском от синей линии. А затем 37-летний Брэд Маршан убежал в меньшинстве к воротам «Эдмонтона» и переиграл Стюарта Скиннера.
«Ойлерз» перевели игру в овертайм за 18 секунд до конца третьего периода. Самым проворным перед воротами «Флориды» оказался 40-летний Кори Перри.
Первый овертайм голов не принес, хотя острых моментов было достаточно. А на 88-й минуте матча невероятный Маршан снова убежал один на один и, несмотря на то, что его цеплял соперник, протолкнул шайбу между щитками Скиннера.
Счет в серии сравнялся — 1-1. Третий матч пройдет 10 июня (по московскому времени) в Санрайзе.
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