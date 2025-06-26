НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате

Этот вопрос обсуждается в рамках нового коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков. Нынешнее действует до 1 сентября 2026 года.

В настоящее время в регулярном чемпионате 32 команды проводят по 82 матча: по два матча с командами из противоположной конференции (всего 32), по три — с командами из другого дивизиона своей конференции (24), по четыре — с пятью соперниками из своего дивизиона (20), а также еще по три матча с двумя оставшимися командами своего дивизиона (6).

Именно разное количество матчей с командами из одного дивизиона вызывает недовольство некоторых клубов.

Предполагается, что увеличение матчей в регулярке произойдет за счет сокращения предсезонных игр.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является клуб «Флорида Пантерз». Портал «Подмосковье сегодня» назвал пять причин, которые помогли «Флориде» обыграть в финале «Эдмонтон Ойлерз».