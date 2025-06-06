Партнер Проворова и Марченко выиграл почетную премию в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан стал лауреатом премии «Билл Мастертон Трофи», которая вручается за мастерство, упорство и преданность хоккею.

Обычно ей награждают игроков, преодолевших серьезные трудности — травмы, болезни, психологические проблемы или зависимости.

30-летний Монахан прошел через целую череду травм, которые начали преседовать хоккеиста еще в его предыдущих клубах — «Калгари Флеймз» и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне он провел за «Коламбус» 54 игры, в которых набрал 57 (19+38) баллов.

В голосовании представителей ассоциации хоккейных журналистов Монахан опередил голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флери и нападающего «Колорадо» Габриэля Ландескуга. В лонг-листе претендентов был и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Монахан играет за один из самых «русских» клубов в НХЛ. В минувшем сезоне за «Коламбус» выступали голкипер Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

Ранее нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил приз «Тед Линдсей Эворт» — лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков.