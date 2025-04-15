ФНС окончательно закрыла юмористическое шоу студии «О.С.П.» Шаца и Лазаревой

Федеральная налоговая служба (ФНС) России завершила процесс ликвидации юмористической студии «О.С.П.», принадлежащей комику Михаилу Шацу* и журналистке Татьяне Лазаревой**. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Компанию, существующую более 15 лет, официально закрыли в ходе стандартной юридической процедуры, так как она уже много лет не подавала признаков активности.

Студия «О.С.П.», прославившаяся такими передачами, как «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки», оттранслировавшиеся по российскому телевидению, прекратила производственную деятельность еще в нулевых годах.

В начале 2000-х годов коллектив в составе Шаца, Лазаревой и Сергея Белоголовцева попытался вернуть ранее популярные проекты на экран, однако эти попытки не увенчались успехом.

Недавняя проверка налоговой службы по месту регистрации фирмы, расположенной в квартире директора Натальи Белоголовцевой, подтвердила отсутствие деятельности. Там же предприятие и закрыли.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова из-за долгов.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранным агентами.

** Признана иностранным агентом и включена в перечень террористов и экстремистов.