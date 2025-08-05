С компании Киркорова взыскали 10 тыс. руб. за просрочку отчетов в ПФР

Компания народного артиста РФ Филиппа Киркорова «Филипп Киркоров Корпорейшн» попала под штрафные санкции Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом стало известно Mash.

Как выяснил телеграм-канал, ООО артиста вовремя не предоставило отчеты по страховым взносам за конец 2021-го и начало 2022 годов, из-за чего руководство компании привлекли к административной ответственности.

В 2025 году ПФР подал иск и взыскал с продакшн-компании штраф в размере 1,5 тыс. руб., а также 8,5 тыс. руб. за судебные издержки. В общей сложности штраф в отношении компании Киркорова оценили в 10 тыс. руб.

Ранее 58-летний певец заявлял о желании уйти на пенсию, но до необходимого возраста ему еще далеко — как минимум 7 лет.

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