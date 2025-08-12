ФНС заблокировала счета легендарного Александра Овечкина
Mash: налоговая заблокировала счета Овечкина из-за забытого ИП
Фото: [flickr.com]
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета легендарного хоккеиста Александра Овечкина, сообщил телеграм-канал Mash.
Причиной блокировки стало забытое индивидуальное предпринимательство (ИП), через которое спортсмен когда-то продавал свой мерч.
Проблема началась еще в 2023 году, когда Овечкин перестал подавать декларации по своему ИП. В ответ налоговая начала планомерно блокировать его счета: два — в 2023-м, еще два — в 2024-м и один — в конце июля 2025 года.
Примечательно, что у хоккеиста нет налоговых долгов — только административные нарушения, связанные с несвоевременной подачей отчетности.
Овечкин — один из самых известных российских хоккеистов, капитан «Вашингтон Кэпиталз» и рекордсмен НХЛ по количеству голов среди леворуких игроков.
