ФНС заблокировала счета легендарного Александра Овечкина

Причиной блокировки стало забытое индивидуальное предпринимательство (ИП), через которое спортсмен когда-то продавал свой мерч.

Проблема началась еще в 2023 году, когда Овечкин перестал подавать декларации по своему ИП. В ответ налоговая начала планомерно блокировать его счета: два — в 2023-м, еще два — в 2024-м и один — в конце июля 2025 года.

Примечательно, что у хоккеиста нет налоговых долгов — только административные нарушения, связанные с несвоевременной подачей отчетности.

Овечкин — один из самых известных российских хоккеистов, капитан «Вашингтон Кэпиталз» и рекордсмен НХЛ по количеству голов среди леворуких игроков.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой за долг в 283 тыс. рублей.