Фолк-фестиваль «На стыке трех губерний» прошел в подмосковном Серпухове

Парк имени Олега Степанова в Серпухове принял гостей традиционного регионального фолк-фестиваля «На стыке трех губерний». Отмечается, что он был посвящен Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам.

В рамках данного мероприятия фольклорные коллективы Московской, Тульской и Калужской губерний представили зрителям свои творческие выступления с песнями, танцами и игрой на различных музыкальных инструментах.

Название фестиваля «На стыке трех губерний» выбрано не случайно. Так как Серпухов находился на пересечении торговых путей из Тулы, Калуги и Москвы.

В рамках фестиваля была организована торговая улица «Три спаса». Местные сельхозтоваропроизводители представили свою продукцию. Здесь можно было попробовать и приобрести сыры, молочную продукцию, мед, хлеб из печи на живой закваске, квас, натуральные кондитерские шедевры ручной работы по древним рецептам.

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