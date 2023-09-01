Андрей Воробьев: Московская область готова к новому учебному году

Губернатор региона Андрей Воробьев в рамках ВКС президента России Владимира Путина сообщил, что Подмосковье готово к началу нового учебного года.

«Когда шли на разговор с вами, и учителя, и дети, и родители просили передать самые добрые пожелания и пообещали, что учиться будут только на одни пятерки», - рассказал он президенту.

Воробьев отметил, что к первому сентября в муниципалитетах открыли двадцать семь школ и семнадцать детсадов. Программа на год – сорок школ и двадцать пять детсадов. Для всех новых учреждений в регионе активно ищут высокопрофессиональных педагогов.

В рамках реализации президентского проекта в регионе каждый год проводят ремонт в шести десятках школ, также сообщил губернатор. По его словам, это учреждения, которые были построены в 60-70-е годы.

Он добавил, что в этом году в учреждения пошли учиться на 45 тысяч детей больше, чем годом ранее. Первоклассников тоже стало больше – 120 тысяч человек.

Ранее губернатор поздравил жителей с открытием образовательного кластера на базе Технолицея им. Долгих.