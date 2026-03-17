Форвард «Ахмата» пожалел, что не ушел из «Спартака» раньше

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в разговоре с «Чемпионатом» признался , когда ему нужно было разрывать контракт с московским «Спартаком».

28-летний футболист является воспитанником академии красно-белых, однако так и не сумел стать основным игроком «Спартака», несколько раз его отдавали в аренду.

«Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из аренды в «Тамбове». У меня тогда было семь голов за 18 матчей, а у лучшего бомбардира «Спартака» — семь голов за 28 матчей. Я вернулся, а мне снова сказали, чтобы я ехал в аренду. У меня тогда оставалось два года контракта со «Спартаком» — надо было тогда разрывать, чтобы не было постоянной нестабильности», — признался футболист.

Мелкадзе выступал за «Тамбов» в сезоне 2019/20. В следующем сезоне он играл на правах аренды за «Ахмат», а в 2022 году присоединился к «Сочи» в качестве свободного агента. Второе пришествие нападающего в грозненский клуб состоялось зимой 2025 года.

В нынешнем сезоне Мелкадзе является одним из лидеров «Ахмата» — шесть голов и три ассиста в 20 матчах РПЛ. В марте нападающий впервые был включен в расширенный список сборной России.

