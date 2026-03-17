Форвард «Ахмата» рассказал о жесткой дисциплине у Черчесова

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в разговоре с «Чемпионатом» рассказал о жестких дисциплинарных правилах, которые установил в клубе главный тренер Станислав Черчесов.

Футболист отметил, что сам Черчесов — невероятно дисциплинированный тренер, такого же отношения к работе он требует и от игроков. При этом наставник никогда не забывает о провинностях своих подопечных. Мелкадзе признался, что сам еще ни разу не нарывался на штрафы, но привел недавний пример с аргентинским полузащитником Брайаном Мансильей.

«У нас была теория, Мансилья на нее опоздал на три минуты. Черчесов сказал: „Если перед тренировкой деньги не принесешь — на занятие не выйдешь“. Все очень действенно и понятно», — рассказал Мелкадзе.

Черчесов возглавил «Ахмат» после неудачного старта клуба в РПЛ. В настоящее время команда занимает девятое место с 27 очками в 21 туре. В трех матчах после рестарта РПЛ грозненцы не проиграли ни разу: обыграли ЦСКА (1:0), поделили очки с «Локомотивом» (2:2) и «Акроном» (1:1).

Ранее Георгий Мелкадзе посетовал, что не разорвал раньше контракт со «Спартаком», из-за чего еще два года пребывал в неопределенности. В марте Валерий Карпин впервые включил нападающего «Ахмата» в расширенный список сборной России.