Карпин назвал истинные причины ухода из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему решил оставить совместительство в «Динамо».

Специалист категорически опроверг слухи о том, что он требовал какие-то дополнительные полномочия на встрече с руководством клуба, в частности, хотел контролировать академию «Динамо».

Он назвал это «бредом сумасшедшего» — у него и так была чрезмерная нагрузка в сборной и клубе — и сказал, что ни разу не был в академии.

Карпин признался, что его не устраивало отношение к делу ряда футболистов.

«Футболисту, который получает миллионы евро, посвятить 4-5 часов своей работе... Ну если это тотальный какой-то контроль, тогда, говорю, лучше заканчивать. Ну так как заканчивать никто не собирался, закончил я», — сказал Карпин.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые обыграли одноклубников из Махачкалы со счетом 3:0.