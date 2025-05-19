Форвард «Лиона» Ляказетт проводил последний матч за клуб, а в это время грабители обнесли его дом

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт блистал в своем последнем матче за клуб, а в это же время грабители ворвались в его дом, сообщает Le Progres.

Злоумышленники взломали сейф и унесли с собой деньги и драгоценности. Общий ущерб составил несколько десятков тысяч евро. Полиция Лиона начала расследование инцидента.

В матче против «Анже» Ляказетт оформил дубль. Это позволило его клубу вскочить на шестую позицию в турнирной таблице и завоевать последнюю путевку в еврокубки — в Лигу конференций.

Ляказетт выступал за «Лион» с 2009 по 2017 год, а затем перешел в «Арсенал», заплативший за форварда €53 млн. В 2022 году он вернулся в родной клуб. В нынешнем сезоне Ляказетт забил 19 мячей в 42 матчах во всех турнирах.

У 33-летнего Ляказетта истекает контракт с «Лионом», и нападающий покинет клуб.

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