Форвард «Металлурга» Гераськин 16 мая привезет в Клин выигранный Кубок Гагарина

Клинчанин Игорь Гераськин признался , что всегда мечтал выиграть почетный Кубок, чтобы привести добытый трофей в родной город. Частично его мечта осуществилась. Как мы сообщали ранее, Кубок он выиграл . Теперь осталось согласовать даты приезда в Клин, чтобы поделиться своей радостью с земляками.

Администрация городского округа Клин поздравила Игоря Гераськина с почетной победой и выразила слова благодарности хоккеисту за то, что он достойно представляет родной город. На торжественное мероприятие, которое состоится в парке Сестрорецкий, приглашают болельщиков, жителей и гостей Клина. Детальная информация о времени проведения будет размещена на официальном сайте Клина в ближайшее время.

В интервью «Матч ТВ» Игорь Гераськин также рассказал о намерении выиграть Кубок во второй раз. Спортсмен признался, что принял бы за честь, если бы Кубок выставили в клинском Ледовом дворце имени Валерия Харламова.

Напомним, по итогу 65 матчей 25-летний форвард «Металлурга» Гераськин набрал 31 (11+20) очко. В плей‑офф на его счету 23 игры и 10 (4+6) результативных баллов.