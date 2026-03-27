Форвард сборной России рассказал об особенностях работы с Карпиным

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Воробьев в интервью ТАСС высказался о стиле работы главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

По его мнению, главным качеством Карпина является повышенная требовательность к игрокам, от которых он требует отдачи даже не на 100, а на 150%.

«Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек он хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный», — отметил Воробьев.

28-летний форвард «Локомотива» дебютировал за сборную России при Валерии Карпине в матче против команды Вьетнама (3:0) в сентябре 2024 года. Также он сыграл с командами Иордании (0:0) и Ирана (2:1). В игре с Ираном в октябре 2025 года Воробьев отметился первым и пока единственным мячом за национальную команду.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Никарагуа (27 марта в Краснодаре) и Мали (31 марта в Санкт-Петербурге).

Ранее стало известно, что стартовым голкипером в матче с Никарагуа будет Матвей Сафонов.