Стал известен выбор стартового вратаря на матч с Никарагуа

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов выйдет в составе сборной России с первых минут товарищеского матча с Никарагуа. Об этом сообщил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Выйдет в основе, а дальше посмотрим», — сказал Карпин.

Сборная России проведет товарищеский матч с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, городе, где Сафонов начинал свою карьеру.

Велика вероятность того, что голкипер отыграет только один тайм, чтобы дать тренерскому штабу возможность проверить других вратарей. Всего на мартовский сбор вызвано пять голкиперов. Кроме Сафонова, это Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Денис Адамов («Зенит»).

Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов объяснил, что все вызванные вратари находятся в хорошей форме и в этом сезоне демонстрируют стабильную игру. Трое из вызванных — Бориско, Митрюшкин, Адамов — за сборную еще не играли, и сейчас благоприятный момент для дебюта.

После игры с Никарагуа национальная сборная переедет в Санкт-Петербург, где 31 марта сыграет с командой Мали.