Названа цена, за которую «Спартак» хочет приобрести форварда «Локомотива» Воробьева

В ближайшее время «Спартак» сделает предложение по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Красно-белые хотят приобрести 28-летнего форварда за €4 млн, сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Железнодорожники вряд ли примут первоначальное предложение, он хотят выручить за игрока €4 млн или рассмотреть вариант с обменом на Данила Пруцева с доплатой.

В минувшем сезоне Дмитрий Воробьев провел 34 матча за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и сделал семь ассистов.

Ранее стало известно о непростой финансовой ситуации в «Локомотиве». Руководство клуба для решения проблемы решило распродать лидеров. «Локо» рассчитывает выручить от продажи Воробьева, Артема Карпукаса, Алексея Батракова и Сесара Монтеса €40-50 млн.