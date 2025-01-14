Фотографию Певцова убрали из фойе театра «Ленком Марка Захарова»

Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» убрал фотографию народного артиста России Дмитрия Певцова из фойе. Об этом сам актер сообщил в своем телеграм-канале.

Певцов написал, что свой последний спектакль в театре он сыграл 24 ноября 2024 года.

«И, не вдаваясь в подробности, сообщаю, что сегодня в фойе нашего театра «Ленком» моя фотография была убрана со стены», — сообщил артист.

Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера СССР по пятиборью Анатолия Певцова и спортивного врача Ноэми Роберт. В 1984 году он окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего проходил срочную службу в армии. Он также выступал на сцене Центрального академического театра Советской армии.

Актер работал в театре «Ленком Марка Захарова» с начала 1990-х годов. Артист предупредил зрителей о том, чтобы они не приобретали билеты на театральные постановки, если в афише спектакля будут указаны его имя и фотографии.

Ранее сообщалось, что новосибирцы не хотят покупать билеты на спектакль про Владимира Маяковского с участием Никиты Кологривого из-за высокой стоимости.