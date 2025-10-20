Фотовыставка и мастер-классы: в Серпухове состоялось общеобластное мероприятие «Азбука спорта»

В Серпухове во Дворце торжеств «Центральный» прошло общеобластное мероприятие «Азбука спорта».

Для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу. Перед зрителями спортивные достижения продемонстрировали как профессионалы, так и начинающий свой путь ребята.

В рамках мероприятия функционировала фотовыставка, демонстрирующая триумфы серпуховских атлетов. Для гостей организовали увлекательные мастер-классы.

В турнире по парковому волейболу приняли участие команды Дворца спорта «Надежда», спортивной школы «Протвино» и Дворца спорта «Ока». Зрители с особым интересом наблюдали за честной борьбой спортсменов. Победу одержали воспитанники СШ «Протвино».

Завершение мероприятия подарило его гостям и участникам яркие эмоции Заслуженный мастер спорта РФ Руслан Мамедов, многократный чемпион по армрестлингу Павел Туряк, чемпион по косики карате и тренер Тимур Пастушеко рассказали, как добились успеха. Спикеры ответили на все вопросы, которые задала аудитория.

Праздник «Азбука спорта» способствовал популяризации спорта и здорового образа жизни в Серпухове.

Ранее сообщалось, что единый день открытых дверей «Профессионалитета» прошел в Серпухове.