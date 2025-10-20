Единый день открытых дверей «Профессионалитета» прошел в Серпухове

В субботу, 18 октября, в Губернском колледже состоялся Единый день открытых дверей.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В нем приняли участие школьники, перед которыми актуальным становится выбор будущей профессии. Родители приехали поддержать своих детей и ознакомиться с разными специальностями. Гости приняли участие в родительских собраниях.

Во время собрания участникам мероприятия продемонстрировали видеообращение министра образования Московской области Ингрид Валерьевны Пильдес и ее авторский фильм о 85-летии системы СПО. Гостям также показали информативное видео о самой программе «Профессионалитет».

В ходе мероприятия школьникам и родителям рассказали о правилах приема в колледж. Директор колледжа Народный учитель РФ Александр Иванович Лысиков и члены администрации перечислили документы, которые понадобятся при поступлении. Гостей проинформировали о сроках подачи заявлений и условиях поступления на различные специальности. Правила могут меняться в зависимости от выбранной специальности, о чем также предупредили на мероприятии.

В завершении провели профессиональные пробы. Студенты Губернского колледжа стали амбассадорами «Профессионалитета». Ребятам предложили освоить практические навыки различных профессий, что позволило им объективно оценить преимущества и недостатки специальностей. Для осознанного выбора важно оценить свои качества и узнать все особенности профессии.

На дне открытых дверей в Губернском колледже в рамках «Профессионалитета» царила атмосфера активного общения. Ученики и родители получили всю нужную информацию и даже попробовали себя в разных профессиях, чтобы более осознанно выбрать будущую специальность.

