Фотовыставка о женщинах «мужских» профессий открылась в Подмосковье к 8 Марта

В подмосковных Химках начала работу фотовыставка о женщинах, занимающихся работой, которую принято считать мужской, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Экспозиция приурочена к 8 Марта, ее открыл глава муниципалитета Дмитрий Волошин. На выставке представлены фотоработы о двенадцати женщинах, в том числе об арбитре ФИФА, подполковнике полиции, основательнице футбольной команды, спасателе, инженере-конструкторе космического предприятия и паралимпийской чемпионке по стрельбе из лука.

Труд данных женщин, указал глава Химок, находит отклик в сердцах сотен людей, они вдохновляют своим примером и поражают силой характера.

«Героини проекта — такие разные, но всех их объединяет одно — любовь к своему делу. Успех для каждой — это желание сделать мир лучше. И каждой из них это удается», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

Фотопроект создала команда управления информационной политики администрации Химок. Каждая участница проекта получила в подарок копию своего портрета.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Химки ] Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Химки ] Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Химки ] Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Химки ] Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Химки ] Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Химки ]

Как отметила руководитель управления информационной политики администрации муниципалитета Александра Афанасьева, цель проекта — показать, как женщины покорили сильные профессии.

Экспозицию разместили в музейно-выставочном центре «Артишок». Вход бесплатный для всех желающих.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с членами семей военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО.

*Возрастное ограничение 6+