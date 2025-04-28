Fox News раскрыли причину загадочной смерти звезды «Супермена»

Телеканал Fox News, ссылаясь на данные из отчета о вскрытии, сообщил , что причиной ухода из жизни знаменитого американского актера Джина Хэкмена, лауреата премии «Оскар», явились осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой.

В медицинском заключении указано, что патологоанатомическое исследование выявило серьезные атеросклеротические и гипертонические изменения в сосудах, наличие коронарных стентов и шунтов, а также ранее проведенную операцию по замене аортального клапана.

Кроме того, у кинозвезды, известной по роли в «Супермене», был имплантирован бивентрикулярный кардиостимулятор. Результаты вскрытия также свидетельствуют о застойной сердечной недостаточности, тяжелой хронической гипертензии с поражением почек и нейродегенеративных признаках, характерных для болезни Альцгеймера.

26 февраля Хэкмена обнаружили без признаков жизни в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, в присутствии его жены и собаки. О кончине актера, прославившегося благодаря фильму «Супермен», официально сообщил окружной шериф Адан Мендоса.

Ранее сообщалось, что у российского актера Сергея Никоненко нашли новообразование.