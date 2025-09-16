Французская регбистка получила длительную дисквалификацию за укус соперницы

Регбистка сборной Франции Аксель Бертумье дисквалифицирована на 12 матчей за укус соперницы во время матча Кубка мира против Ирландии (18:13), сообщила Международная федерация регби.

Бертумье укусила ирландку Ифу Уэйфер. Она признала свое нарушение и принесла извинения сопернице и перед своей сборной, поскольку длительная дисквалификация не позволит ей сыграть в решающих матчах Кубка мира. Бертумье пояснила, что во время матча вышла из себя.

Спортсменка при этом подала апелляцию на срок дисквалификации, которую рассмотрят 16 сентября.

Ранее футбольный матч в российской Первой лиге «Родина» — «Факел» завершился массовой потасовкой игроков.