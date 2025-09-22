Глава ЭСК оценил работу арбитра в матче «Краснодар» — «Зенит»

«Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд, и мы будем видеть отличное качество его работы», — сказал Каманцев.