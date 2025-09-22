Глава ЭСК оценил работу арбитра в матче «Краснодар» — «Зенит»
Глава ЭСК Каманцев: «Матч «Краснодар» — «Зенит» был очень сложным для судейства»
Фото: [ФК «Зенит»]
Глава судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал работу арбитров в центральном матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».
Матч закончился победой гостей со счетом 2:0. Главный арбитр матча Сергей Карасев раздал восемь желтых карточек: пять — футболистам «Краснодара», три — игрокам «Зенита».
«Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд, и мы будем видеть отличное качество его работы», — сказал Каманцев.
«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ, несмотря на поражение. У «быков» 19 очков, «Зенит» с 16 баллами поднялся на четвертую строчку.
Ранее футболисты и тренеры «Локомотива» остались недовольны работой арбитра Василия Казарцева в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).