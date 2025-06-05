Фронтмен группы A-ha Харкет впервые рассказал о своем диагнозе

Фронтмен норвежской группы A-ha Мортен Харкет публично рассказал о своем здоровье. Музыкант признался, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Заявление сделано на официальном сайте группы.

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое занимает второе место по распространенности после болезни Альцгеймера и чаще всего проявляется у людей старше 50 лет.

Отмечается, что, несмотря на эти обстоятельства, Харкет принял диагноз спокойно и решил не говорить о нем сразу, чтобы сохранить рабочий настрой и не отвлекаться на лишние переживания.

«Это сложный баланс между приемом лекарств и управлением их побочными эффектами», — сказал музыкант.

Харкет уже перенес две операции на головном мозге, после которых его состояние значительно улучшилось. Певец подчеркнул, что продолжает работать и жить полной жизнью, несмотря на диагноз, который требует постоянного медицинского контроля.

Ученые установили, что вероятной причиной развития заболевания является мутация белка PINK1, который препятствует нормальной работе митохондрий — энергетических станций клеток.

Лидер группы A-ha отметил, что лечение симптомов возможно и при правильной терапии качество жизни значительно улучшается.

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