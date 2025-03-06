ФСБ начала расследовать подозрения в коррупции среди футбольных чиновников

Власти подозревают руководителей четырех региональных футбольных организаций в нецелевом использовании государственных средств, выделенных на поддержку юношеского спорта. Под пристальным вниманием правоохранительных органов оказались президенты футбольных федераций Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей, сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно данным канала, проверки инициированы после критики со стороны губернаторов и общественности. Недовольство вызвано тем, что, несмотря на значительное финансирование, состояние регионального футбола оставляет желать лучшего. ФСБ и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями начали расследование.

В Калуге выявлены сомнительные схемы. Президент местной ФФ Седов, как выяснилось, владеет офисом, который сдает в аренду своей же федерации. По этому же адресу зарегистрировано его ЧОП, где трудоустроены родственники функционера.

Кроме того, «Школа молодого арбитра», на которую судейская федерация выделила 500 тыс. руб., так и не была реализована. Седов подтвердил информацию об офисе и родственниках, а также признал сокращение числа любительских команд, назвав остальное клеветой.

Президенты других федераций дали схожие комментарии. Президент брянской федерации Артемьев отметил, что «подняли волну» и подобные ситуации есть в других регионах.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в растрате задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета.