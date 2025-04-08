ФСИН отреагировала на новость о проводах Ефремова в колонии

УФСИН России по Белгородской области опровергло информацию о том, что для актера Михаила Ефремова организовали фуршета в исправительной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, информация о проводах актера перед выходом по УДО, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности.

Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. Утром 8 апреля сообщалось, что исправительной колонии № 4 пройдут торжественные мероприятия, связанные с выходом Михаила Ефремова по УДО: актер устраивает прощальный банкет для сокамерников в честь завершения его «памятного» срока в 4,5 года.

Как сообщил SHOT, решение об условно-досрочном освобождении Ефремова вызвало ажиотаж в ИК-4. Ефремов желает достойно попрощаться с местом заключения: его освобождение будет отмечено праздничным столом, на котором будут присутствовать заключенные, с которыми у него установились хорошие отношения. На средства актера для колонии уже приобретены фрукты, выпечка и газированные напитки местного производства.