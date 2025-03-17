Фуд-блогер Славный Друже Oblomoff закроет свой бизнес в Петербурге

Сервис доставки суши, роллов и пиццы «8956 Delivery» в Санкт-Петербурге, одним из владельцев которого является известный блогер Олег Григорьев, более известный как Славный Друже Oblomoff, прекратит свою работу 7 апреля. Информацию об этом предоставил «Деловому Петербургу» Владимир Шершнев, управляющий партнер компании «8956 Oblomoff food».

Шершнев объяснил закрытие ростом издержек производства, падением покупательского спроса и обострением конкуренции. Он отметил, что за последний год стоимость сырья для производства блюд выросла на 30%, а оплата труда персонала за три года увеличилась на 50-60%.

Также за последние полтора года вдвое выросла цена курьерских услуг в «Яндекс.Доставке», а наемные курьеры стали обходиться на 30% дороже в течение года.

Шершнев подчеркнул, что снижение выручки на 10-15% оказалось критичным для бизнеса. Кроме того, он добавил, что конкуренция в сфере доставки еды усиливается, так как крупные сети, специализирующиеся на доставке продуктов, все активнее расширяют ассортимент за счет готовых блюд.

Ранее сообщалось, что известный шеф-повар и телеведущий Ивлев закрыл свой проект в ретейле.