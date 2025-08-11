Футболист барнаульского «Динамо» получил травму во время празднования гола

Курьезный и вместе с тем печальный эпизод произошел во время матча Второй лиги между барнаульским «Динамо» и «Оренбургом-2».

Футболист «Динамо» Кирилл Могель открыл счет и решил отпраздновать гол, крутанув сальто. Однако гимнастический элемент ему не удался, и игрок вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Матч завершился победой «Динамо» со счетом 2:0. Пресс-служба сибиряков поддержала Могеля, напомнив, что не он первый, кто получает повреждение во время празднования гола. В подтверждение было приведено четыре таких примера. Самый известный случай — с голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером. 6 марта в матче Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0) вратарь резво стартанул к партнерам, чтобы отметить с ними успех, и повредил икроножную мышцу. В результате Нойер был заменен, а затем пропустил несколько матчей.

