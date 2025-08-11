Карпин объяснил слабые результаты «Динамо» большим количеством травмированных

В четвертом туре бело-голубые не смогли обыграть ФК «Сочи» (1:1). С пятью очками «Динамо» занимает только девятое место в турнирной таблице.

«Понятно, что это неудовлетворительный результат. Мы ожидали большего. Но и с "Краснодаром", и сегодня было тяжело усилить игру кем-то со скамейки. Пока, к сожалению, вот так», — сказал Карпин.

В игре с «Сочи» Карпин не смог рассчитывать на защитников Максима Осипенко, Роберто Фернандеса и Милана Майстровича, полузащитника Луиса Чавеса, вингера Артура, нападающих Константина Тюкавина и Эль-Мехди Маухуба. Кроме того, вне заявки оказался форвард Ярослав Гладышев.

В следующем туре РПЛ «Динамо» принимает ЦСКА, а до этого сыграет в Кубке России с «Краснодаром».

Лидирует в чемпионате «Локомотив», показав максимальный результат на старте РПЛ.