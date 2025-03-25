Футболист Батраков посмеялся над предположением, что покрасил волосы из-за того, что «зазвездился»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков в интервью «Матч ТВ» рассказал , как реагирует на критику.

По словам футболиста, если критика обоснованная и исходит от специалистов, он старается исправить негативные моменты. Но некоторые высказывания в соцсетях его просто смешат.

«Где‑то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и все. Было интересно, как это на моей голове будет выглядеть, как я буду смотреться», — сказал Батраков в эфире телеканала.

19-летний Алексей Батраков стал открытием нынешнего сезона в РПЛ. В 20 матчах чемпионата страны полузащитник «Локо» забил 11 мячей и отдал семь передач. По забитым голам он уступает только спартаковцу Манфреду Угальде, а по ассистам занимает третье место после Бителло из «Динамо» и Вендела из «Зенита».

Батраков дебютировал за сборную России, отличившись в составе национальной команды в первом же своем матче против Брунея (11:0), а в игре с Гренадой (5:0) отметился голевой передачей.

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