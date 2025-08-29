Футболист черкесского «Нарта» получил дисквалификацию за угрозы в адрес судей
Футболист «Нарта» Лелюкаев дисквалифицирован на пять матчей за угрозы судьям
Фото: [ФК «Нарт»]
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что футболист черкесского «Нарта» Алан Лелюкаев получил пятиматчевую дисквалификацию.
Решение было принято по итогам матча второго раунда Кубка России, в котором «Нарт» уступил клубу «Кубань-Холдинг» (0:0, 3:4 пен.). Лелюкаев был удален на 56-й минуте за грубую игру.
Футболист покидал поле с противоположной стороны и по пути нецензурно выразился в адрес бокового и главного арбитров. Также Лелюкаев угрожал судьям физической расправой.
Хачатурянц уточнил, что футболист «Нарта» наказан по совокупности — и за грубость, и за нецензурную брань, и за угрозы жизни и здоровью официальных лиц матча.
Дисквалификация распространяется на матчи Кубка России.
Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал «содрать денег» с экс-хавбека «Зенита» Клаудиньо за критику России и СВО.