Футболист черкесского «Нарта» получил дисквалификацию за угрозы в адрес судей

Решение было принято по итогам матча второго раунда Кубка России, в котором «Нарт» уступил клубу «Кубань-Холдинг» (0:0, 3:4 пен.). Лелюкаев был удален на 56-й минуте за грубую игру.

Футболист покидал поле с противоположной стороны и по пути нецензурно выразился в адрес бокового и главного арбитров. Также Лелюкаев угрожал судьям физической расправой.

Хачатурянц уточнил, что футболист «Нарта» наказан по совокупности — и за грубость, и за нецензурную брань, и за угрозы жизни и здоровью официальных лиц матча.

Дисквалификация распространяется на матчи Кубка России.

