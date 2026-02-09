Футболист Черышев рассказал, почему обратился к вере в Бога

Бывший полузащитник сборной России, ныне игрок кипрского клуба «Красава» Денис Черышев в интервью «Спортсу» рассказал, как он пришел к вере в Бога.

Он признался, что переворот в сознании произошел лет восемь-девять назад.

«У меня было все: слава, деньги, любимое дело — а внутри пустой. И стал задавать себе вопрос: для чего это все? Почему у меня есть все, а я несчастлив? И тогда нашел то, что искал. Только в вере нашел спокойствие, умиротворение», — рассказал Черышев.

Он вспомнил, как однажды открыл Библию и на него огромное впечатление произвела притча о блудном сыне. После этого футболист поехал в приход имени святого Георгия Победоносца Русской православной церкви в испанской Валенсии, где ему помог обрести веру отец Сергий.

Денис Черышев большую часть карьеры провел в Испании, где он выступал за «Реал», «Валенсию», «Севилью» и «Вильярреал». 1 февраля находившийся без клуба 35-летний футболист подписал контракт с «Красавой».