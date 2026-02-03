В Госдуме порекомендовали футболисту Черышеву осмотрительнее относиться к выбору работодателя

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости высказался о переходе бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева в кипрский клуб «Красава», который принадлежит объявленному в розыск блогеру Евгению Савину.

В воскресенье ФК «Красава» объявил с 35-летним Черышевым до конца сезона. Минувший сезон полузащитник провел в греческом «Паниониосе», а затем полгода находился без клуба.

«Стремная тема. С одной стороны, хорошо, когда спортсмен продолжает карьеру, а с другой стороны, он знает подноготную Савина, знает, что он в розыске. На месте футболиста я бы внимательно посмотрел на будущее. С одной стороны, он напрямую никак не замешан, а с другой, история работодателя — так себе. Нужно внимательнее отнестись к этому», — сказал Свищев.

Евгений Савин объявлен в России в розыск и заочно арестован по обвинению в дискредитации ВС РФ. Свищев отметил, что пока не стоит ставить Савина и Черышева на одну линейку, но футболисту важно следить за своими действиями и высказываниями, чтобы никак не запятнать себя по отношению к России.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о необходимости снятия санкций с российского футбола.