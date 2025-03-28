Футболист датского клуба с риском для жизни спас полторы сотни лягушек

Чешский защитник датского клуба рассказал, что путь миграции в период размножения у лягушек проходит через оживленную трассу вблизи его. Он заметил, что множество земноводных погибает под колесами.

Ночью Габриэл вышел на трассу и, уворачиваясь от автомобилей, помогал лягушкам пересечь ее. Футболист спас не менее 150 особей.

Габриэл этим поступком хотел обратить внимание коммуны на проблему, поскольку лягушки являются важной частью местной экосистемы.

23-летний футболист выступает за «Мидтьюлланд» с августа 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре передачи.

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