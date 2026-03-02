Футболист «Динамо» заявил, что в тренерском штабе Карпина был проблемный человек

Он признал, что обстановка в команде была далека от идеальной, но виноват в ней не бывший главный тренер, а другой человек из его окружения.

«Думаю, Карпин не был главной проблемой в «Динамо». Он всегда хорошо относился к игрокам и переживал за нас. Был другой проблемный человек из тренерского штаба Карпина, но это уже в прошлом», — сказал Гомес.

Бразильский футболист назвал Карпина великим тренером, пользующимся огромным авторитетом в России, и отметил, что специалист всегда помогал ему в работе.

Валерий Карпин был назначен главным тренером «Динамо» перед началом сезона, но уже в ноябре написал заявление с просьбой об отставке. Вместе с ним тренерский штаб покинул Сергей Паршивлюк. В настоящее время бело-голубых возглавляет Ролан Гусев.

В первом матче после рестарта РПЛ «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:0. В настоящий момент команда располагается на восьмом месте с 24 очками после 19 туров.