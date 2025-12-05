Футболист Дмитриев рассказал, что такое «спартаковский дух»

Левый защитник «Спартака» Игорь Дмитриев в рамках пресс-конференции с детьми ответил на вопрос о существовании пресловутого «спартаковского духа».

«Конечно, это реальность. Когда выходишь на стадион, полный болельщиков, то ощущаешь, как этот дух витает. Так что 100%, что это не миф», — сказал Дмитриев.

Игорь Дмитриев перешел в «Спартак» из «Урала» в 2024 году. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Крыльях Советов», а в нынешнем 21-летний футболист закрепился в основе красно-белых на новой для себя позиции — крайнего защитника. Ранее он играл на краю атаки.

Дмитриев провел 22 матча за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, забив два мяча и отдав шесть передач.

