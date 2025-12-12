Футболист «Факела» восхитился удивительной особенностью зенитовца Вендела

Бразильский полузащитник любит весело отдыхать на родине, его не раз штрафовали за опоздания из отпуска, откуда он возвращался с лишним весом. Перед началом нынешнего сезона Вендел и вовсе пропустил предсезонные сборы «Зенита».

«Мне кажется, что он когда сборы не проводит, то после возвращения из Бразилии уже через неделю бывает в порядке. Это говорит о том, что у него высокий уровень. Поэтому он один из сильных футболистов, против которых я играл», — сказал Альшин.

В нынешнем сезоне 28-летний Вендел провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись голом и тремя ассистами. Контракт бразильца с петербургским клубом действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает Вендела в €18 млн.

Ранее сообщалось, что португальский защитник «Лацио» Нуну Тавареш удивительным образом оказался самым популярным футболистом в американском штате Мэн.