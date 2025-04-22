Футболист Харри Грэй стал пятым представителем своей семьи, сыгравшим за «Лидс»

В матче английского Чемпионшипа «Лидс» — «Сток Сити» за хозяев дебютировал 16-летний футболист Харри Грэй, ставший пятым представителем своей семьи, сыгравшим за клуб.

Шотландская семья хранит верность «Лидсу». Ранее за клуб выступали брат Харри Арчи, отец Энди и дед Фрэнк. За дебютом Харри наблюдал самый знаменитый член династии 77-летний Эдди Грэй, который бессменно играл за «Лидс» с 1966 по 1983 год. Это родной брат дедушки Харри.

«Лидс» разгромил соперника со счетом 6:0 и обеспечил себе возвращение в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Также в АПЛ без стыковых матчей вернется клуб «Бернли». Из АПЛ опустятся в дивизион ниже «Лестер» и «Саутгемптон».

Ранее стало известно, что главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль может вернуться в «Барселону».