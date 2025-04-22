Главный тренер «Зенита» может перейти в «Барселону»

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль может покинуть петербургский клуб по окончании сезона, сообщает «Спорт день за днем».

По данным издания, испанский специалист хочет вновь вернуться в «Барселону», с которой выигрывал Евролигу в сезоне 2009/2010, став самым молодым специалистом, побеждавшим в турнире.

В нынешнем сезоне «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В четвертьфинальной серии плей-офф петербургский клуб сыграет с пермской «Пармой».

Паскуаль возглавляет «Зенит» с 2020 года и в 2022 году привел команду к победе в Единой лиге ВТБ. Также специалист работал в греческом «Панатинаикосе».

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