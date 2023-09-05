Футболист из подмосковного Ступина закрепился в сборной России

В юношеском международном турнире, который прошел в Санкт-Петербурге, награды разыграли восемь команд: «Зенит», сборные России и Белоруссии, сербская «Црвена Звезда», бразильские «Сантос» и «Интернасьонал», турецкий «Фенербахче» и «Кайрат» из Казахстана. Для воспитанника подмосковного футбола это было уже четвертое соревнование в майке национальной сборной.

В ступинский клуб «Ока» Дмитрий Галкин пришел заниматься в 8 лет и, по словам тренера Дениса Аверкиева, сразу же обратил на себя внимание трудолюбием, креативностью, игрой обеими ногами. Он скоро стал играть за команды старших возрастов. В 13 лет Дмитрий был принят в училище олимпийского резерва «Мастер-Сатурн» в Егорьевске. Еще через год пришел вызов из юношеской сборной страны. Цель талантливого футболиста — заключить контракт с профессиональным клубом Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что подмосковный силач из Люберец установил рекорд в сценическом экстриме.