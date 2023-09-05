Подмосковный силач установил рекорд в сценическом экстриме

В честь 400-летнего юбилея Люберец за 400 секунд в Наташинском парке атлет скрутил в трубочку 13 сковородок и надул до разрыва десять медицинских грелок, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Как отметил сам атлет, задача усложнялась тем, что впервые ему пришлось разрушать предметы в рамках, установленного лимита времени. При этом надуваться те же медицинские грелки могут как секунды, так и более минуты каждая до разрыва. Чтобы попасть в установленный лимит времени Русский Халк приложил огромные усилия, что было чревато получением опасной травмы. Но теперь все позади, и Сергей продолжает принимать поздравления.

Рекорд зафиксирован Международным богатырским движением «Сильнейшая нация мира». Его признала Международная федерация стронгмена — «World Strongman».

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже косметики.