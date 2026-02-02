В Сети появилось видео с реакцией Шевалье и Забарного на отраженный Сафоновым пенальти

На 21-й минуте вратарь ПСЖ отразил пенальти в свои ворота. После очередного подвига россиянина камера выхватила лица сидящих на скамейке запасных Люка Шевалье и Ильи Забарного. Оба футболиста ПСЖ не порадовались за своего товарища по команде.

Люка Шевалье является прямым конкурентом Сафонова за место в стартовом составе. Француз уже не первый раз ревниво относится к успехам Матвея. Украинский защитник также по понятным причинам избегает публичных контактов с россиянином.

Сафонов проводил свой второй матч, восстановившись после травмы, полученной в матче Межконтинентального кубка с «Фламенго». В той игре Сафонов отразил четыре послематчевых пенальти.

