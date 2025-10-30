Футболист «Манчестер Юнайтед» решил выступать за Россию

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» 17-летний Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с английского на российское. Соответствующие изменения внесены в базу ФИФА.

Ибрагимов родился в дагестанском Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию, где юный футболист начал заниматься в клубе «Шеффилд Юнайтед», а затем перешел в молодежную команду «Манчестер Юнайтед».

Футболист уже провел два матча за сборную Англии U16, но теперь будет дожидаться вызова из России. В апреле Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «МЮ» и уже привлекался к тренировкам с основной командой.

В нынешнем сезоне Ибрагимов провел девять матчей за молодежку «МЮ», в которых забил четыре мяча и отдал одну передачу. Футболист выступает на позиции левого вингера.

