Футболист «Оренбурга» назвал Россию более развитой страной, чем Португалия

Голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников в интервью Metaratings.ru сравнил жизнь в России и Португалии.

В сезоне-2017/18 футболист выступал за молодежную команду португальской «Лейрии».

Овсянников рассказал, что получил неоценимый опыт, а непростая адаптация в зарубежном клубе помогла ему в дальнейшей карьере. Из плюсов Португалии футболист отметил отличный климат, из минусов — гораздо более высокие цены на жилье и электроэнергию.

«У нас более развитая страна, чем Португалия. Не стоим на месте, развиваемся. Вся Россия и города развиваются, инфраструктура становится лучше», — подчеркнул Овсянников.

Перед началом нынешнего сезона Богдан Овсянников перешел в «Оренбург» из «Крыльев Советов». Голкипер сразу завоевал место в стартовом составе и провел все 18 матчей в РПЛ без замен.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Химок» Лукас Вера вернется в РПЛ и подпишет контракт с «Локомотивом».