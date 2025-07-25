Футболист «Партизана» на заряды украинских болельщиков «Убей серба» ответил «Катюшей»

Футболист разместил в соцсетях фотографию игроков своей команды в сопровождении «Катюши». Под постом спортсмен написал: «Тренер «Александрии» сказал, что мы враги, и проиграл войну».

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Александрия» — «Партизан» проходил в польском Катовице. Белградский клуб одержал победу со счетом 2:0, а Костич стал автором первого мяча команды.

На протяжении всего матча украинские фанаты скандировали «Убей серба» из-за того, что «Партизан» сыграл товарищеские матчи с ЦСКА и московским «Динамо». Руководство клуба из Кировоградской области поблагодарило своих болельщиков «за невероятную поддержку».