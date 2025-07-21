Футболист «Ростова» разыскивает девушку, которой на разминке попал мячом в лицо

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев извинился перед девушкой, которой попал в лицо во время разминки перед матчем с «Зенитом».

Матч прошел в Санкт-Петербурге 20 июля и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Если честно, места себе не находил. Если кто‑то ее найдет и скинет контакт, то я бы извинился перед ней лично, — сказал Кучаев после матча.

Благородство футболиста оценил известный комментатор Константин Генич. Он отметил, что полузащитник «Ростова» весь матч помнил о неприятном эпизоде, а затем нашел способ красиво извиниться. При этом Генич написал в своем телеграм-канале, что все-таки и «на разминке и в игре надо попадать в ворота».

Ранее Константин Генич раскритиковал ЭСК РФС за непонятные формулировки в оценке спорных эпизодов.