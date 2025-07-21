Генич потребовал от ЭСК формулировок на человеческом языке

Популярный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, работавший в эфире на игре первого тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (Махачкала), озвучил свои претензии к работе экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Он выразил надежду, что ЭСК даст понятные всем разъяснения по спорным моментам в матче, которые успокоят общественность.

Игра завершилась минимальной победой «Спартака» (1:0). Арбитр Василий Казарцев отменил четыре гола красно-белых и в нескольких случаях не назначил пенальти. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб обратится в ЭСК.

Генич отметил, что зачастую формулировки ЭСК выглядят так, как будто их писал искусственный интеллект. Комментатор потребовал от комиссии «объяснить человеческим языком».

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