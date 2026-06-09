Футболист сборной Украины пожалел о публичной поддержке Израиля

Футболист сборной Украины Александр Зинченко рассказал украинским СМИ о жесткой критике, с которой столкнулся в 2023 году, когда публично поддержал действия Израиля на Ближнем Востоке.

По словам Зинченко, эту историю ему припоминают до сих пор.

«После этого я вляпался по самые уши. В то время активно шерились видео по всему миру, где ХАМАС совершает террористический акт против гражданских израильтян. Ну и я, увидев все эти последствия, сделал репост «I stand with Israel» (я поддерживаю Израиль). На тот момент я вообще не углублялся в историю конфликта между этими странами», — пояснил футболист.

Зинченко рассказал, что лишь хотел подчеркнуть, что выступает против войн и насилия в любых проявлениях, а представители арабского мира восприняли его публикацию как выбор одной стороны. Футболист признался, что ему до сих пор поступают угрозы, хотя он удалил сториз вскоре после публикации.

Александр Зинченко — воспитанник донецкого футбола. Взрослую карьеру он начинал в «Уфе», откуда перешел в «Манчестер Сити». Позже он выступал за «Арсенал», «Ноттингем Форест», а сейчас является игроком амстердамского «Аякса».

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