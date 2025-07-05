Футболист Смолов пожалел о драке со сплетниками в московском ресторане

Футболист Федор Смолов публично извинился перед посетителями московской «Кофемании» за драку, произошедшую в ресторане.

По данным Sport Baza, инцидент начался с того, что Смолов обратил внимание на обсуждение его персоны за соседним столиком. Эти разговоры спортсмену не понравились. Попытка выяснить отношения переросла в потасовку, в ходе которой спортсмен нанес удары кулаком по оппонентам.

«Газета.ru» отмечает, что это не первый случай, когда «Кофемания» в Москве становится местом конфликта с участием футболистов. В 2018 году здесь же устроили драку Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные сроки за хулиганство.

Отметим, что получившие удары от Смолова написали заявление в полицию. Насколько сильно они пострадали не уточняется.

Ранее сообщалось, что матч «Интер» — «Ривер Плейт» на клубном чемпионате мира обернулся массовой дракой.